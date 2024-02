Siena “ritrova” Fonte Gaia | inaugurata dopo i restauri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Il marmo diè tornato a riflettere la luce in Piazza del Campo, ad abbagliare negli occhi cittadini e turisti. È in una sala gremita di cittadini e rappresentanti delle istituzioni che è stata riconsegnata alla città, restauratamesi di manutenzione, la sua più famosa, finalmente di nuovo allo scoperto. «E’ un momento importante e bello per tutta la città, perché ci viene restituito, grazie ad un prezioso lavoro di tanti professionisti, quello che è uno dei simboli più iconici della nostra città – ha commentato il sindaco diNicoletta Fabio –viene ora ridata a cittadini e visitatori in tutta la sua bellezza». Il restauro arricchisce la storia stessa del monumento ad opera di Tito ...