Siamo stati a cena da Max Mariola Ecco spiegato l' amore tossico di Milano verso Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 febbraio 2024) Che cos’è che rende così desiderabile mangiare da Max? Che cos’è che spinge il milanese a prenotare con settimane di anticipo per trovare un tavolo in questa elegante grotta mediterranea in via San Marco, ai margini di Brera, aperta meno di un mese fa, dove i bicchieri di vino li ghiacciano prima (un’idea “paninara” direbbe la mia amica milanese di riferimento) e dove lo chefno star dei social gira per la sala con un certo carrellino su cui manteca in diretta la Carbonara (“solo la Carbonara, eh!”)? Me lo chiedevo l’altra sera, issato su uno sgabello del bancone, unico posto trovato dopo lungo brigare, telefonare, scrivere, whatsappare, votarsi a santi anche fuori dal calendario, roba che nemmeno Trippa (i foodies milanesi sanno di cosa parlo), un “per uno” alle 21,30 di un giovedì in cui non smette un secondo di piovere, e ogni volta che ...