“Si mette malissimo” Fedez | un’altra bruttia notizia dopo l’addio di Chiara Ferragni dal suo ex migliore amico

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ormai è cosa certa la separazione di. Secondo quanto riportano i beninformati, ovvero Dagospia, sito che ha dato per primo ladele che in questi anni ha anticipato la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i due si sono incontrati venerdì nel loro attico di CityLife. Un incontro che non avrebbe portato il sereno nella coppia all’indomani della separazione. Scrive il sito di Roberto D’Agostino: “si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macché: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo. L’influencer e il rapper si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che ...