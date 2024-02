Si apre il 2024 della galleria. Pescheria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lad’arte comunaledà avvio alla nuova programmazionedelle mostre selezionate dal settore Biblioteca Malatestiana e Cultura nell’ambito del recente bando, con l’inaugurazione di "Dove voglio essere", inedita mostra performance dell’artista imolese Riccardo Liberini. Nel corso delle settimane di allestimento Liberini lavorerà dal vivo su di un materiale insolito, la carta velina con la quale ricoprirà le paretie sulle quali egli stesso imprimerà il segno di chi, via via, la attraverserà. Dunque un’esposizione in fieri, che prevede però la presenza di alcune "veline" realizzate in altri contesti performativi in Gallerie e in Accademia, oltre a stampe e libri d’artista che contestualizzano l’opera performativa. "Il dove segnato sulla carta – commenta l’autore – è ...