Sh?gun | recensione dell’epica serie FX su Disney+

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ci sono produzioni destinate a rimanere indelebili e senza tempo. Ce ne sono altre che aspirano a raggiungere grandi traguardi senza avere i mezzi per farlo. Ma ci sono (fin troppo raramente, al di fuori delle leggendarie fucine autoriali di HBO) anche produzioni che nascono con la consapevolezza del proprio peso specifico e che riescono a preservare quell’ambizione qualitativa dal concepimento fino alla messa in scena. L’ultimo caso è quello di Sh?gun, uscita dai corridoi della sottovalutata FX con l’etichetta di progetto più imponente nella storia del network e in arrivo suil 27 febbrai con 10 episodi a cadenza settimanale dal taglio degno dei migliori kolossal, accompagnati da un nome importante e da una responsabilità altrettanto ingombrante. Il romanzo storico di James Clavell è da sempre considerato una delle proprietà intellettuali più intriganti a ...