Shogun | disponibile su Disney+ da oggi!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il grande giorno è arrivato. Il giorno in cui potremo rivivere le ambientazioni dell’antico Giappone Feudale nella serie tvsudaDopo aver aspettato per un bel po’ di tempo dal suo annuncio, preparandoci a vederla con questa guida su come e dove vedere la serie, alla fine quel fatidico giorno è arrivato. Oggi 27 febbraio èsul’attesissimo, serie ambientata nell’antico Giappone Feudale e basata sul libro scritto da James Clavell, scrittore, sceneggiatore e regista scomparso nel ’94. Il romanzo su cui si basa la serie fu quello che aprì gli occhi della popolazione anglosassone sul mondo orientale, illustrandone gli aspetti affascinanti di quell’epoca e anche delle usanze giapponesi. In particolare si parla ...