Sgombero occupanti abusivi | il prefetto di Napoli a Caivano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldiMichele Di Bari è giunto a), alla parrocchia di San Paolo Apostolo all’esterno del Parco Verde, dove sta incontrando don Maurizio Patriciello per parlare della questione degli sgomberi delle 250 abitazioni comunali di Parco Verde occupate abusivamente; ilpoi vedrà una delegazione di residenti di Parco Verde diche hanno avuto il sequestro degli alloggi occupati. “Parliamo con una sola voce, vogliamo essere regolarizzati” dicono i residenti. Sono quasi tutti in strada, davanti alla parrocchia di San Paolo Apostolo, i residenti di Parco Verde ainteressati dal sequestro degli alloggi comunali occupati abusivamente. Per tutti parla Luigi Sirletto, 29enne che frequenta la parrocchia ...