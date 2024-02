Sfruttata in uno studio di architettura di Milano a 800 euro al mese | “Costretta a tornare nella mia città”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sara (nome di fantasia) lavorava come interior designer per unodi. Sia in questa esperienza che nelle altre precedenti si è trovata di fronte a un vero e proprio sfruttamento lavorativo. Nonostante un contratto a partita Iva, era obbligata ad andare in ufficio tutti giorni. Ha lavorato fino a 12 ore al giorno e spesso per uno stipendio che non superava gli 800: "Sono tornatamia città di origine. Sono stata costretta a farlo perché vivere acon quello stipendio è imbarazzante".

