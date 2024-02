Servizio Civile | pioggia di domande all’Arci Avellino

“Per motivi tecnici, il termine per la presentazione delle domande al bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 2 minutiAl via l’iter per il Servizio civile aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni nel Comune di Puglianello . “ otto posti ... (anteprima24)

Aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze: quando si valuta il servizio militare , il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio ... (orizzontescuola)

Carta d'identità elettronica,Manfredi visita la III municipalità: Il sindaco Gaetano Manfredi si è recato, questa mattina, presso la III Municipalità Stella - San Carlo all'Arena, in via Lieti per fare il punto sui servizi erogati dagli uffici municipali per il ...ansa

Arrivano le Sim telefoniche virtuali, previsti 3,4 miliardi nel 2025: Secondo un recente rapporto stilato da Gsma Intellicence entro il 2025 ci saranno oltre 3,4 miliardi di dispositivi abilitati eSim, Sim virtuali per stipulare accordi di Servizio telefonico, e il 98% ...ansa

Progetto pilota protezione Civile, ok al documento di esercitazione: Si è tenuta ieri mattina presso la Direzione Generale per la Salute e Politiche della Persona, una riunione operativa finalizzata all’approvazione del documento “Progetto di Esercitazione” con ...lasiritide