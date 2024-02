Serve uno Stato per i palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se Israele vuole vivere in pace con i Paese vicini deve limitarsi a occupare “soltanto“ i territori che le sono stati assegnati nel 1948 e lasciare quanto ha occupato successivamente. Netanyahu dice che non vuole fare un regalo airiconoscendoli comedimenticando quanto hanno ricevuto loro nel ’48. La Comunità Internazionale deve dare unoai, anche contro il volere di Netanyahu, hanno diritto anche loro ad avere unoe ammetterlo alle Nazioni Unite. Se ci sarà un altro 7 Ottobre Israele verrà spazzato via per sempre perché i Paesi vicini cresceranno anche militarmente e il mondo non sarà più disposto a sacrificarsi per sostenere Israele rischiando una nuova guerra mondiale. Antonio V. Milano