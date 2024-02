Serie D | Legnano-Clivense aperta solo ai tifosi ospiti | la decisione senza precedenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Milano), 27 febbraio 2024 - Nientedi casa per la sfida del girone B diD fra. Unaquella del giudice sportivo che domenica, in vista della partita, farà entrare allo stadio Mari diveronesi lasciando fuori quelli lilla. La sanzione era stata presa in seguito ad insulti razziali lanciati da qualche tifoso delall’indirizzo di un giocatore avversario di colore durante l’ultima gara casalinga contro il Crema. La frase non era però sfuggita all'arbitro. In un primo momento si pensava alla chiusura del settore popolari, cioè deidi casa delma poi il giudice ...