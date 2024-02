Serie D | il Real Forte Buglio si consola Abbiamo giocato alla pari col Livorno»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le sensazioni all’indomani della sconfitta disono contrastanti. Perché uscire dall’Ardenza con zero punti dopo una delle migliori prestazioni stagionali è un vero peccato. Resta però la consapevolezza che, continuando così, ilQuerceta si giocherà fino alle fine le sue chance per raggiungere la salvezza., dura accettare una sconfitta dopo una partita giocata così bene. "Nel secondo tempoavuto quasi sempre il controllo del gioco. Siamo stati bravi a limitare le loro principali fonti di gioco e a metterli in difficoltà con le nostre caratteristiche migliori. Qualcunovigilia aveva scritto che avremmo messo il pullman davantinostra porta e invecedimostrato che il...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 25 febbraio , una rara domenica in serie A in cui saranno in campo nella stessa giornata la Juve , che apre a ... (infobetting)

L' Inter continua con le rotazioni in campo e non solo: oggi a Lecce ha esordito in Serie A Ebenezer Akinsanmiro , trequartista nigeriano... (calciomercato)

Serie C1, è il giorno del recupero tra Volare Polignano e Fustal Terlizzi: Alle 21.00 di questa sera, martedì 27 febbraio, sulle tavole del 'PalaD'Aprile' di Polignano a Mare andrà in scena Volare Polignano-Futsal Terlizzi, recupero del 19° turno del campionato di Serie C1 ...terlizziviva

Coppa del Re, dove vedere Real Sociedad-Maiorca: Telelombardia, Cronache di spogliatoio o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: Real Sociedad-Maiorca, Diretta TV su ... in piena lotta per mantenere il proprio status nella massima Serie. I "Pirates" hanno vinto la "Copa del Rey" in un'occasione, alzando il trofeo nel 2003 ...news.superscommesse

Fiorentina – Lazio 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo Reale: La partita Fiorentina - Lazio di lunedì 26 febbraio 2024 in diretta: cronaca, formazioni e tabellino in tempo Reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie ...calciomagazine