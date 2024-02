Serie D | Brescia e Bergamo | gioie e dolori nel cammino stagionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sta entrando sempre più nel vivo ildi unaD che ha regalato agli appassionati un turno ricco di emozioni. Un discorso che vale per il girone B, che, complice il successo della Varesina con l’ex capolista Arconatese (che ha giocato una partita in meno), ha rilanciato in vetta il Caldiero. La ventottesima giornata si è divertita a mescolarealle formazionine e bergamasche. Per quel che riguarda il duo targato, in effetti, da una parte c’è la delusione della Pro Palazzolo, che è caduta seccamente in casa del Brusaporto ed ha sciupato così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta. Dall’altra, però, si pone il Desenzano, che con il tris inflitto alla pericolante Castellanzese si è nuovamente avvicinato alla ...