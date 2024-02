Serie C NOW 28esima giornata il Crotone ancora sconfitto anche a Foggia dopo essere andato in vantaggio Due gol subiti nel finale in tre minuti

(Di martedì 27 febbraio 2024)1 Marcatori: 63° Zanellato, 86° – 88° Silvestri(4-3-3): Perina, Salines, Ercolani, Carillo (Tenkorang), Silvestro, Vezzoni, Odjer, Tascone, Rolando (Schenetti), Santaniello (Gagliano), Millico. All. Cudini(3-5-2): Dini, Rispoli, Battistini, Gigliotti (Bove), Giron, Zanellato, Vitale (Kostadinov), Tribuzzi, D’Angelo (Felippe), D’Ursi (Comi), Gomez. All. Baldini Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano Ass. Lorenzo Giuggioli di Grosseto – Andrea Bianchi di Perugia Quarto giudice a bordo campo: Simone Palmieri di Avellino Ammoniti: Silvestro, Gigliotti, Zanellato, Odjer, Tenkorang Angoli: 7 a 3 per ilRecupero: 7Non raccoglie punti ilcontro ilun’astinenza di sei ...

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 23 a ... (digital-news)

Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023 / 2024 ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023 / 2024 con la 26a giornata . Sulla verranno trasmesse tutte le partite mentre su Sky Sport e NOW ... (sportintv.eu)

Coppa Italia Serie C, tutto pronto per le semifinali: mercoledì Padova-Lucchese e Catania-Rimini: Agli ottavi, poi, vittoria esterna contro il Cesena capolista nel girone B della Serie C NOW, mentre ai quarti è stata la lotteria dei rigori a premiare i romagnoli a spese del Vicenza, regalando al ...trivenetogoal

Il nostro regalo più prezioso:: I migliori Film, Festival e Serie del panorama cinematografico contemporaneo: € 1 al mese per 12 mesi poi solo € 35 all’anno finché non disattivi. Si cancella quando vuoi con un click.mymovies

Sky e NOW, le uscite di marzo 2024: Sky e Now, le uscite di marzo 2024 The Regime (4 marzo 2024) Iniziamo il 4 marzo 2024 con il debutto di The Regime, la dark comedy Hbo in sei episodi. Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears ...today