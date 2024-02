Serie C femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Fenix esce a testa altissima dal big match con la Rainbow Forlimpopoli, impostasi 3-2 (22-25; 18-25; 25-17; 26-24; 12-15) al PalaBubani in un match stupendo che non ha deluso le attese del numerosissimo pubblico sugli spalti. Ora la Rainbow è da sola al comando con un punto di vantaggio sulle faentine (e con il doppio confronto a favore), ma si preannuncia uno succoso testa a testa nelle ultime sette giornate di stagione regolare per decretare la vincitrice del girone. Sono le ospiti a partire meglio, aggiudicandosi i primi due set 25-22 e 25-17. La Fenix reagisce alla grande accorciando le distanze con la vittoria nel terzo set per 25-17 e vincendo il quarto con grande carattere. Sotto 16-10 le manfrede ribaltano il risultato portandosi sul 21-18, Forlimpopoli torna avanti sul 24-23, ma Faenza vuole vincere e chiude i conti sul 26-24. Molto equilibrio anche nel tie break dove la ...