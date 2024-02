Serie B 2023 2024 | il Palermo crolla in casa con la Ternana | la Cremonese vince e inguaia la Sampdoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sorpresa, e anche grossa, nel turno infrasettimanale di. Nella ventisettesima giornata, che si preannunciava come uno snodo fondamentale nella corsa alla promozione, ai playoff e alle zone calde della classifica, arriva il clamoroso ko interno della squadra più in forma del campionato cadetto, il, cherovinosamente incontro la. Nell’1-3 del Barbera in gol Pereiro nel primo tempo per il vantaggio umbro, ma c’è subito il pareggio a opera di Lund con un mancino violentissimo da fuori. La squadra di Corini, però, fatica a livello fisico e nel secondo tempo subisce due gol in pochi minuti a opera di Pyythia e Raimondo, finale nervoso dei rosanero che non riescono a rimontare, trovando per un clamoroso errore di Iannarilli la ...