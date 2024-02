Serie A | Giudice Sportivo | tre squalificati

Come da prassi la Lega B comunica ufficialmente le decisioni sulla ventiseiesima giornata di Serie B da parte del giudice sportivo . Sono stati 15 i calciatori ... (sportface)

Tra i tecnici, un turno a Castori (Ascoli), Orlandi (Feralpisalò), Vigliotti (Cosenza). MILANO - Sono 15, tutti per un turno , i calciatori squalificati in ... (ilgiornaleditalia)

È tempo di voltare pagina dopo la grande vittoria in Champions League sull’Atlético Madrid e pensare a Lecce-Inter, prossimo impegno in Serie A. Al Via del ... (inter-news)