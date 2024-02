Serie A | De Rossi trasforma Dybala nel suo Totti | “È libero di improvvisare”

(Di martedì 27 febbraio 2024) 2024-02-27 12:31:57 Giorni caldissimi per il calcio italiano! DanieleHa colto una Roma in difficoltà dopo la partenza di José Mourinho. E’ la prima cosa che ha fatto nei suoi primi giorni da ‘capo’ a Trigoria è stato quello di fare di Pauloil tassello chiave del suo progetto giallo. Una decisione giusta, visto che la Roma è ripartita (sei vittorie, un pareggio e una sconfitta) dal ritorno della sua leggenda. “Deci ha portato entusiasmo. “Conosce il club meglio di chiunque altro”, ha detto un ‘Gioiello’ che sta brillando con l’ex romanista, dopo la partenza con Mourinho l’anno scorso (18 gol e otto assist in 38 partite all’esordio all’Olmpico),ha accelerato dall’arrivo di De. con il suo tripletta nella vittoria (3-2) sul Torino con cui la ...

