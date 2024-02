Sento la terra girare con Teresa Mannino stasera su NOVE

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sempre sull’onda del successo di Sanremo, dove è stata co-conduttrice in una serata,sarà nuovamente protagonista su, martedì 27 febbraio 2024, alle ore 21,25. Il suo spettacolo si chiamalalaesce da un armadio dove è rimasta chiusa per diversi anni. Il mondo che si ritrova davanti è completamente cambiato: l’asse terrestre si sta spostando, le stagioni non sono più quelle di una volta, gli animali si estinguono a ritmo allarmante e la plastica invade gli oceani. Sconvolta da questi cambiamenti,cerca di capire cosa sia successo e ...

Anziano sbranato dai pitbull. In aula sentito anche il Ris: Tre anni fa la morte del frusinate Americo Tullio. A processo il quarantaseienne proprietario dei cani. Confermata la presenza di Dna sul mantello degli animali ...ciociariaoggi

Paura per van den Berg, cade senza motivo in gara in mezzo al gruppo: colpito da un malore improvviso: il ciclista olandese si è sentito improvvisamente male sulla bici durante la gara ed è caduto a peso morto sull'asfalto. Subito si è compresa la gravità della situazione: van den Berg è rimasto per ...fanpage

La terra trema ancora: 121 scosse in tre giorni: Lo stress di continue scosse di terremoto investe anche la sponda reggiana della Val d’Enza: due forti movimenti tellurici ieri sono stati distintamente sentiti ovunque, ma per fortuna non si ...ilrestodelcarlino