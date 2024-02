Seguono Google Maps e si perdono nella natura selvaggia | turisti trovati in Australia dopo una settimana

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non è la prima volta che delle persone sia causa di. Nel 2023 una squadra di soccorso alpino ha salvato tre escursionisti dispersi in Canada.

Dispersi, incastrati, bloccati in montagna: quando seguendo Google Maps turisti e camionisti finiscono male: L’ultimo caso a Brinzio (Varese) dove gli abitanti hanno messo dei cartelli: “Questa strada non porta al Campo dei Fiori, le indicazioni satellitari sono ...milano.repubblica

Come cancellare la cronologia Google: Microsoft Edge Come per il browser di Google, anche per quello di Microsoft è molto intuitivo cancellare la cronologia. Infatti, se vuoi proteggere la tua privacy eliminando la cronologia di Edge ...money

Google Gemini, il generatore d'immagini sarà nuovamente disponibile tra poche settimane: Google ha confermato che il sistema di generazione delle immagini integrato in Google Gemini sarà nuovamente disponibile tra poche settimane.tech.everyeye