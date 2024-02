Seconda Categoria Only Sport | dieci vittorie consecutive Frenata del Marina

(Di martedì 27 febbraio 2024) Decima vittoria consecutiva per l’Alfonsine, sempre più prima della classe nel girone M di, soprattutto dopo aver vinto 1-0 il big con la Riolese,: decisiva la rete di Mattia Selva a 10’ dal termine. Tra l’altro in questegare, il portiere Massimo Bonazza (foto) ha subito appena 4 reti e soltanto 2 ritorno. Vince anche il Bagnacavallo (2-0 a Bagnara). Sfida tra le prime due anche nel girone N ma ilperde in casa 0-1 col Vecchiazzano (rigore di Fantini a inizio ripresa) e viene raggiunto al secondo posto dal San Pancrazio ma ora i punti di distacco dal Vecchiazzano sono addirittura 11, Risultati(19ª giornata). Girone M: C. Guelfo-Conselice 2-1, Bagnara-Bagnacavallo 0-2, B. Tuliero-Vis Faventia ...

