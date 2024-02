Scuola dell’obbligo | La disciplina sarà valutata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)primaria si cambia, ancora una volta verrebbe da dire visto che in quelle che una volta erano le ’elementari’ siamo alla decima riforma nell’arco di mezzo secolo. QUESTA VOLTA AD ANDARE IN PENSIONE SARANNO I GIUDIZI DESCRITTIVI, un po’ anonimi, espressi in lettere dalla A alla E per esprimere dall’avanzato al base, il livello di preparazione nelle singole materie dell’alunno. Un emendamento del governo al Ddl Valditara eliminerà, a partire dall’anno prossimo, i giudizi “descrittivi“ in vigore dall’anno scolastico 2020/21. Si torna alle valutazioni in vigore nel 1996, introdotte dall’allora ministro della Pubblica istruzione, Luigi Berlinguer, con le valutazioni che andranno da ottimo a insufficiente, con i livelli intermedi distinto, buono e sufficiente. Il Ddl che conterrà l’ordinanza attuativa potrebbe contenere alcune sorprese, almeno dal punto di vista ...