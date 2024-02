(Di martedì 27 febbraio 2024) Risale al 23 febbraio scorso l'arresto dipersone sospettate di aver organizzato una frode dell'Iva da 220di euro riguardante l'diin diversi Stati membri. L'indagine ha portato alla luce un'organizzazionedi colletti bianchi sospettata di utilizzare fatture false per eludere il pagamento delle tasse per l'di grandi quantità di bevande alcoliche, utilizzando una frode "carosello" sull'Iva intracomunitaria: un complesso schemache sfrutta le norme dell'Ue sulle transazioni transfrontaliere tra i suoi Stati membri, in quanto questi sono esenti dall’Iva. Come funzionava ilfraudolento La frode prevedeva lo un finto scambio ditra operatori commerciali ...

Le Idf hanno individuato la struttura sotterranea vicino al valico di Erez, punto di passaggio dei civili palestinesi in tempo di pace. Il segretario alla ... (ilgiornale)

Milano – La droga veniva ordinata tramite il cellulare, come un normale delivery , e poi recapitata al cliente. Si chiama appunto Telefono Rosso l’operazione ... (ilgiorno)

Scoperto maxi sistema criminale per l'esportazione di alcolici: cinque arresti e 220 milioni di Iva evasa: Un complesso sistema criminale, capeggiato da colletti bianchi, ha vissuto e prosperato per ben 7 anni ramificandosi in 12 paesi europei. A smascherarlo ci ha pensato la Procura europea di Milano ...gamberorosso

Milano, fatture false per la vendita di champagne: sequestrati oltre 220 milioni di euro: Milano, 27 febbraio 2024 – Un’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Milano ha Scoperto un giro di fatture false relative al settore dello champagne: una vera filiera societaria fraudolenta che ...ilgiorno

Lingotti d'oro nel bagaglio all'aeroporto di Treviso: sequestro e maxi multa per un passeggero diretto in Spagna: Un passeggero residente in Slovenia è stato Scoperto a trasportare illegalmente lingotti d'oro nel bagaglio, senza la necessaria comunicazione di esportazione all'Unità… Leggi ...informazione