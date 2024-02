Sci | Coppa del mondo Male Razzoli in America Niente 2ª manche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non è iniziata bene l’avventura a stelle e strisce dideldi sci per Giuliano. L’atleta di Villa Minozzo nello slalom di Palisades Tahoe, in California, disputato domenica non è infatti riuscito a qualificarsi per la seconda, giungendo alla fine 52esimo e rimediando anche un pesantissimo distacco sia dal primo classificato, quasi cinque secondi, sia dal 30esimo posto (un secondo e sei decimi) che sarebbe stato l’ultimo utile per accedere alla prova successiva. Risultati che confermano la cattiva condizione fisica dell’atleta del nostro appennino e una stagione che, sino a questo momento, è decisamente al di sotto delle aspettative del "Razzo". Per provare a testare il suo stato di forma, e le possibilità di rimanere nell’elite del circo bianco, l’azzurro ha ancora a disposizione un paio di ...