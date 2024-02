Sci alpino | Ragnhild Mowinckel annuncia il suo addio dopo 12 anni di carriera e 2 argenti olimpici

(Di martedì 27 febbraio 2024)dice “” al Circo Bianco. Non senza sorpresa, la sciatrice norvegese ha decido di ritirarsi e ha comunicato che appenderà gli sci al chiodo al termine delle Finali di Saalbach che si disputeranno tra metà e fine marzo. Il post disul suo profilo social: “È stata un’avventura unica, ma ogni cosa bella deve avere una fine. È strano, ma sono felice della mia decisione e di chiudere a modo mio. Mi sento molto fortunata. Cosa farò? Ancora non lo so. Ho deciso prima di Cortina, prima della mia vittoria. Credo che ladi ottosarebbe fiera delladi 31”. La sciatrice scandinava ha anche chiesto ai propri supporters di raggiungere in massa Kvitfjell, proprio in Norvegia, dove ...

SOCCORSO alpino – TRENTINO * PANAROTTA: “ INTERVENTO PER SOCCORRERE UNA SCIALPINISTA INFORTUNATA AL GINOCCHIO: per poi proseguire con gli sci d’alpinismo, fino a raggiungere l’infortunata in circa mezz’ora. Sul posto è arrivato anche un sanitario del Soccorso alpino che ha somministrato all’infortunata, molto ...agenziagiornalisticaopinione

Cade con gli sci e batte la testa: il 57enne romano non ricorda cosa sia successo: Un vuoto di memoria che dura ormai da giorni per uno sciista di 57enne, ferito mentre si trovata sulle piste innevate di Roccaraso.ilcorrieredellacitta

Cdm: 11 azzurri a caccia di un risultato nella tappa di Aspen: Sono undici gli atleti azzurri convocati per le tre gare in programma nel fine settimana ad Aspen, in Colorado, per la coppa del mondo di sci alpino. (ANSA) ...ansa