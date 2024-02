Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Kvitfjell con le donne Una sola vittoria oltre 20 anni fa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo la cancellazione dei due superG in Val di Fassa, la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024 si trasferisce in terra scandinava per le ultime battute stagionali. Si inizia dalla Norvegia, da, dove in programma c’è l’ultimo weekend prima delle Finale di Saalbach (Norvegia). Sabato si disputerà una discesa, domenica invece sarà il turno del supergigante. A differenza di quello che accade con gli uomini, per lequella dinon è una tappa fissa in calendario. Sarà la prima volta nella storia che le ragazze correranno duedi fila su queste nevi, e bisogna considerare che in passato sono transitate da queste parti solo quattro volte. Se si considera la poca frequenza di questa tappa i risultati italiani sono più che positivi, in ogni edizioni infatti almeno una ...