Sci alpino | i convocati dell’Italia per le gare tecniche di Aspen | Vinatzer punta al podio in slalom | torna Talacci in gigante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prosegue nel fine settimana la trasferta nordamericana del Circo Bianco, che si trasferisce adda venerdì 1 a domenica 3 marzo per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci. In Colorado si svolgeranno due giganti (il primo è di fatto il recupero di Soelden) e poi in chiusura unospeciale. Il direttore tecnico azzurro Max Carca ha convocato 11 atleti per ledi: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Alex, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Simon(al rientro nel gruppo dei gigantisti di Coppa del Mondo dopo Bansko), Tommaso Sala, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera. Inverranno schierati De ...