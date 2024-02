Schlein | Avanti | testardamente unitari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 febbraio 2024) 17.00 "Si continua,perché uniti si vince.Stiamo lavorando così anche in Abruzzo".Così la segretaria del Pd, dopo la vittoria del Centrosinistra alle Regionali sarde. "E' una buona notizia" che Calenda si dica pronto ad accordi con il Centrosinistra per le prossime amministrative. "Era dal 2015 che non vincevamo una Regione governata dalla destra. E' stata la prima, non sarà l'ultima. E' il mio messaggio a Meloni", aggiunge. "Meloni impari che l'arroganza non paga, dovrà rivedere la sua strategia".