Schillaci | ' al lavoro per motivare medici e operatori a restare in Ssn'

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "La sanità pubblica è una priorità del Governo, per questo stiamo mettendo in campo ogni sforzo per potenziare il Servizio sanitario nazionale e fare in modo che, infermieri edsanitari siano motivati anelle nostre strutture, con condizioni economiche e professionali incentivanti". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio, intervenendo alla cerimonia di apertura dell'Anno accademico dell'università dell'Aquila. Ateneo a cuiè particolarmente legato: "Non nascondo anche una certa emozione perché torno da ministro all'Università dell'Aquila dove ho iniziato il mio percorso di ricercatore", racconta ricordando che "tra poco più di un mese saranno esattamente 15 anni dal terremoto dell'Aquila" e questo dà un "valore ...