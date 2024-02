Scampia, sorpreso con la droga: arrestato un 44enne napoletano

(Di martedì 27 febbraio 2024) dalla Polizia di Stato Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Vittorio Veneto, hanno controllato un’auto con a bordo due soggetti trovando il passeggero in possesso di un involcro contenente circa 25 grammi di eroina. Pertanto il prevenuto, un, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

