Scamacca | Inter-Atalanta e le sliding doors dopo l’estate

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per Gianlucaè una vera e propria sfida da. Poteva essere lui, infatti, il terzo attaccante a disposizione di Simone Inzaghi. Salvo poi scegliere gli orobici nel mercato estivo. E giocare domani da avversario a San Siro. SCELTE – Da attaccante dell’ad attaccante dell’. Gianlucagiocherà sì a San Siro domani, ma con la maglia degli avversari. In quella che avrebbe potuto essere la sua casa, se in estate avesse accettato proprio la corte dei nerazzurri milanesi, salvo poi accordarsi con la formazione orobica. Una scelta che, fin qui, ha dato però “ragione” all’, visti i numeri di: 19 presenze in 25 partite disputate, con 6 gol all’attivo in ...

