Sassuolo vs Napoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Momento delicato per entrambi, con i neroverdi sprofondati in zona retrocessione e i partenopei lontani dal quarto posto.vssi giocherà mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 18 presso il Mapei StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, gli emiliani hanno cambiato guida tecnica sostituendo Dionisi con Bigica. La situazione si è fatta davvero pesante con cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei, e un terz’ultimo posto impietoso. Non tutto è perduto, a patto di iniziare a correre I partenopei cercano la prima vittoria della gestione Calzona dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Cagliari. Nelle ultime cinque giornate il ...

