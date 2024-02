Sassuolo-Napoli | voci da Castel Volturno | “Osimhen stanco | staffetta con Simeone”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il prossimo match delcon ilpotrebbe vederepartire dalla panchina: al suo posto l’opzione Giovanni. Victore nel match di domani contro ilpotrebbe per buona parte riposare. Le indiscrezioni sono giunte durante la trasmissione ForzaSempre, condotta da Pasquale Tina, inviato speciale della redazione di Radio Marte a. Secondo quanto riferito, l’allenatore Calzona potrebbe optare per dosare le energie di, che sembra aver accusato stanchezza dopo l’ultimo incontro con il Cagliari. “Politano tornerà sulla destra, ma al centro dell’attacco è prevista una possibile alternanza a gara in corso”, ha svelato Tina nel corso ...

Giudice Sportivo: tre squalificati in vista del prossimo turno. Nessuno per Toro e Fiorentina: Sono 3 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di Serie A e che salteranno quindi la prossima giornata: si tratta di Thomas Thiesson Kristensen dell'Udinese, Daniel Boloca ...torinogranata

Calzona cambia per provare a far ripartire il Napoli. Con il Sassuolo torna Natan, ballottaggio tra i pali, straordinari per Osimhen: In avanti infine il Napoli chiederà gli straordinari a Osimhen e Kvaratskhelia, mentre l'altro posto nel tridente se lo contenderanno due ex del Sassuolo: Politano (favorito) e Raspadori, che ha fatto ...repubblica

Serie A: Inter senza ostacoli nel recupero, '1' a 1,63: il nuovo Napoli di Francesco Calzona va (alle 18) a caccia della prima vittoria. Per Snai, sul campo di un Sassuolo che ha appena cambiato allenatore (da Dionisi a Bigica) sarà la volta buona: segno ...gioconews