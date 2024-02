Sassuolo-Napoli | dove vederla in tv e streaming | probabili formazioni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il nuovodi Bigica, all'esordio in Serie A dopo aver preso il posto di Dionisi, sfida al Mapei Stadium mercoledì alle 18, ildi Calzona, ancora a caccia del primo successo sulla panchina azzurra dopo i pari con Barcellona e Cagliari. Sfida delicata per entrambi, i neroverdi devono...

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Sassuolo : assenti Ngonge , che prosegue le terapie, e Cajuste , fermato da un ... (napolipiu)

Francesco Calzona , allenatore del Napoli , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo Francesco Calzona , ... (calcionews24)

Emiliano Bigica si prepara per fare il suo esordio sulla panchina del Sassuolo contro il Napoli : ha preso il posto dell'esonerato Alessio Dionisi.Continua a ... (fanpage)

La Marca: "Juve getta le basi per rivedere una squadra di altissimo livello dalla prossima stagione. Chiesa da recuperare": Sassuolo-Napoli – "Con il Sassuolo e la Juventus arrivano immediatamente due occasioni di riscatto, che rappresentano per certi versi, forse, le ultime chances per riaprire un discorso qualificazione ...tuttojuve

Verso Napoli-Sassuolo, i convocati di Calzona: ancora out Ngonge: Sono questi i convocati di Calzona,tecnico del Napoli, in vista della sfida di domani contro il Sassuolo del nuovo allenatore Bigica. Il tecnico ex vice di Sarri e Spalletti dovrà fare a meno di ...sportpaper

EX VIOLA, Bigica: "Tutto veloce, pronto a dare una mano": Emiliano Bigica, nuovo allenatore del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde in vista della gara di domani contro il Napoli, recupero della 21^ giornata di Serie A: “Si è svolto ...firenzeviola