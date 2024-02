Sassuolo-Napoli | Bigica | “La società mi ha dimostrato affetto Ringrazio Dionisi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Lami hagrande, grande rispetto nell’affidarmi questo incarico che per me è importante. Sono grato a questa, sono pronto a dare una mano in un questo momento non facile. Voglio ringraziare mister Alessiocol quale in questi anni ho avuto grandissima sinergia”. Lo ha detto il nuovo allenatore del, Emiliano, ai microfoni dei media dellaneroverde, alla vigilia della sfida coldi domani, valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Quella di Calzona è “una squadra forte – ha detto– sicuramente cercheranno di fare risultato pieno. Troveranno unagguerrito. Con i calciatori ha cercato di instaurare ...