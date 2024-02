Sarri è duro in tv con la Lazio battuta dalla Fiorentina | “Anche da zoppi si poteva fare meglio”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il tecnico biancoceleste non usa giri di parole per descrivere la prestazione della squadra al Franchi.

Poco prima dell’inizio della gara, i tifosi della Curva hanno esposto uno striscione che sembra indirizzato verso il tecnico Un momento non facile per la ... (notizie)

Tudor, ritorno in Serie A «Ogni allenatore vuole un progetto giusto»: Igor Tudor torna ad allenare in Serie A Le parole del tecnico croato, accostato anche alla Lazio per il dopo Sarri Igor Tudor, accostato anche alla Lazio in caso di addio di Sarri, ha parlato così ...lazionews24

Napoli, senti l'agente di Kvaratskhelia: "Ci sono offerte importanti. A maggio...": Vedi anche napoli Il Napolista: Calzona possibile preludio al ritorno di Sarri De Laurentiis non ha fretta di ridiscutere ... diranno addio a Osimhen e salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i ...sportmediaset.mediaset

Fiorentina-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Il posticipo del lunedì sera vede Fiorentina-Lazio chiudere la 26ª giornata di Serie A. Le due squadre si sfidano per cercare di conquistare punti importanti per la corsa Champions ...leggo