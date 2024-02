Sardegna | Zaia | il popolo è sovrano | con il voto ci giudica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Venezia, 27 feb. (askanews) – “Ilè una sintesi di quello che accade, i cittadini ci guardano e cino e lo strumento che la democrazia ci dà è il, è fondamentale che i cittadini possano scegliersi i loro rappresentanti. Non entro nel merito delle elezioni della, non partecipo a tavoli di trattative, dubitate di amministratori che hanno tempo da dedicare alla politica io non ne ho. Pensare ai prossimi due anni vuol dire essere fuori dalla storia”. Così il presidente del Veneto, Lucaa chi gli chiedeva un commento sull’esito delle elezioni in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.