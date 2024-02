Sardegna | trema il fortino Meloni Il caso del voto disgiunto e i sospetti sulla Lega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024- È una brutta giornata per il centrodestra, ma è una giornata nerissima per Giorgia. Perché è lei che ha scelto Paolo Truzzu. Perché è lei che ha puntatoper regolare i conti con la. E perché è lei che ha visto interrompersi quella che finora è stata una cavalcata trionfale: nell’isola è caduto il mito della invincibilità della ’donna sola al comando’. È lei che rischia di subire i maggiori contraccolpi, è lei che inizia a temere una reazione a catena per le prossime regionali in Abruzzo e in Basilicata. E soprattutto, per le Europee di giugno. Matteo Salvini (50 anni), Giorgia(47 anni) e Antonio Tajani (70 anni) Tant’è: "Non ci saranno ripercussioni su governo e maggioranza", mettono le mani avanti Antonio Tajani e Maurizio Lupi quando lo ...