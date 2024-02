Sardegna | Todde presidente grazie a 40 mila voti disgiunti Truzzu tradito da 5 355 preferenze

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) All'una e trentacinque circa (come il titolo della canzone di Vinicio Capossela) Alessandrapuò finalmente brindare: ha vinto le elezioni in. E' la prima governatrice del M5s (appoggiata dal Pd). La grillina ha avuto la meglio sul candidato del centrodestra, fortemente voluto da Giorgia Meloni, Paoloha vinto per uno 0,3. Ovvero 2.924. Finisce 45,3 a 45. E' abbastanza clamoroso però il dato del voto disgiunto: la neo governatrice prende 40.301in più rispetto alle liste dei partiti che l'hanno sostenuta (passa così 290.318 a 330.619). Una dinamica che, di converso, penalizza. La sua lista delsi ferma a 327.695contro i 333.050 conquistati ...