Sardegna | Todde | “Mi tingo i capelli con i colori dell’isola”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Manterrò la promessa che vi ho fatto". A dirlo la neo presidente della Regione, riferendosi al 'fioretto' elettorale fatto qualche giorno fa ai microfoni di Rai Radio1 da ospite di 'Un giorno da pecora'. "Confermo, quando verrò a Roma mi tingerò una ciocca dicoidellacome vi avevo detto. Farlo in diretta nel vostro studio? Certo, mi sembra un'ottima proposta" aggiunge, intervistata oggi da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Ho metabolizzato più stamattina che ieri sera la vittoria, mi ha scritto anche Beppe Grillo” ha dettoai microfoni di Rai Radio1, riferendo che il fondatore del M5s le ha scritto: “Miracolosu”. “Mi ha chiamato anche Giorgia Meloni, complimentandosi per la vittoria e sottolineando molto ...

