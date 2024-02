Sardegna | Tajani | nessun effetto Todde su tenuta Governo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (askanews) – “Non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcunsulladel”: lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, interpellato dalla stampa sull’esito delle elezioni ina margine della riunione del Comitato bilaterale Italia-Croaziaa Zagabria. “Lavoriamo benissimo insieme, siamo stati ieri con Giorgia e Matteo, c’è un’intesa perfetta – ha aggiunto– anche se siamo leader di partiti diversi lavoriamo per rispettare l’impegno che insieme abbiamo preso con gli elettori. Quindi se ne facciano una ragione, questoandrà avanti, la collaborazione tra le forze diè più che positiva”. Riguardo al ...

