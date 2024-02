Sardegna | sorpresa 5 Stelle La terza vita di Conte | ora il M5S detta l’agenda ai dem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – Sembrava dovesse essere il commissario liquidatore della più rilevante esperienza politica populista della storia italiana: e, del resto, verrebbe da dire che ne avrebbe potuto avere anche l’aplomb (come avvocato) e lo stile (come elegante professionista prestato alla dimensione pubblica). Sembrava, dopo la rottura con il Pd di Enrico Letta per la caduta del governo Draghi, dovesse essere il destinatario di una eterna fatwa, che lo dovesse relegare ai margini dello schieramento politico, senza possibilità alcuna di essere considerato degno di partecipare a nuove coalizioni di centrosinistra o anche solo di sinistra. Sembrava, ancora, che quelle che erano state le bandiere del grillismo di lotta e di governo (dal Reddito di cittadinanza al salario minimo, per non parlare del pacifismo semi-neutralista in politica estera) si dovessero ammainare come vessilli di ...