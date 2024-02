Sardegna | sconfitta riapre partita Zaia ma Fdi tira dritto | resta ' niet' su terzo mandato**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Unaamara, tanto più che arriva per una manciata di voti. Dopo lo scivolone in Sardegna, il centrodestra si lecca le ferite e guarda ai prossimi appuntamenti elettorali: a stretto giro di boa, le amministrative in Abruzzo, con il governatore Fdi Marco Marsilio ai nastri di partenza per centrare il traguardo del bis. Ma lasarda - arrivata dopo mesi di braccio di ferro tra Fdi e Lega sul candidato da schierare, Solinas vs Truzzu - apre un'altra: quella delmandato di Luca, governatore in quota Lega, amatissimo sul territorio, volto di primo piano anche sulla scena nazionale. Chi, in casa Lega, ha sperato in queste ore che la battuta d'arresto in terra sarda potesse cambiare ildi Fdi sul disco verde al ...