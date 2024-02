Sardegna | quando Meloni prendeva in giro l’alleanza Pd-M5s e l’antifascismo di Todde | il video del comizio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Durante la conferenza stampa convocata per commentare i risultati elettorali, la neo governatrice dellaAlessandraha attaccato la premierparlando di “apparizione vergognosa” e “cabaret“. Il riferimento diè aldi chiusura della campagna elettorale del centrodestra, dove Giorgiaaveva a più riprese preso inil campo largo e quinditra Pd e M5s, con uno sfottò finale sul. Ildi quell’intervento è diventato virale sui social questa mattina, rispolverato da molti utenti in chiave ironica alla luce della sconfitta del centrodestra L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alessandro Cattaneo , esponente di Forza Italia, in esclusiva ai nostri microfoni sui risultati delle regionali in Sardegna : “Quando si perde qualcosa non ha ... (notizie)

Sardegna, MELONI E I VICE:: Nel day after dello snervante scrutinio delle Regionali in Sardegna, a vittoria ormai acquisita di Alessandra Todde, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini lasciano a una nota congiunta ...9colonne

Sigismondi su regionali Sardegna: nessuna analogia con Abruzzo, il 10 marzo vince Marsilio: ROMA – “Il centrosinistra abruzzese festeggia la vittoria della Sardegna perché sa di non poterlo fare in Abruzzo il prossimo 10 marzo, quando verrà sonoramente bocciato dai cittadini. L’Abruzzo, ...ekuonews

Sardegna, Todde “Subito al lavoro, ai manganelli risposto con le matite”: “Io credo che la Sardegna non sia un laboratorio perchè i sardi non sono ... a me quelli che corrono solo quando si vince non mi piacciono”.(ITALPRESS). foto: xd4/Italpress (ITALPRESS).lagazzettadelmezzogiorno