Sardegna | prima sconfitta di Meloni e Salvini | di chi è la colpa? Segui la diretta con Peter Gomez

1. I deliri di onnipotenza Meloni ani alla fine hanno portato alla sconfitta per il centrodestra, che già governava (male) l’isola. La premier ha voluto ... (ilfattoquotidiano)

Sardegna, MULE’: IMPARIAMO DA ERRORI, COMPATTI SU CANDIDATO IN BASILICATA (2): Roma, 27 feb - Ci sarà forse stato un eccesso di prepotenza politica in questa ultima tornata elettorale “riguardo noi di Forza Italia quando ricopriamo ruoli istituzionali facciamo agire prima il bu ...9colonne

Meteo 15 giorni: freddo forse sì, forse no, l’inizio di primavera sarà turbolento: Una di queste perturbazioni, particolarmente intensa, si sta avvicinando e potrebbe portare alla formazione di un ciclone mediterraneo nei pressi della Sardegna. Le proiezioni modellistiche indicano ...meteogiornale

Un altro governo è possibile, e questa è una bellissima notizia: La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna ha molte implicazioni, e dà indicazioni importanti che è bene raccogliere. La prima è che Giorgia Meloni non solo non è invincibile, ma ha dei grandi limiti ...huffingtonpost