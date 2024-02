Sardegna | passato un giorno e mezzo dall’inizio dello scrutinio non c’è ancora il risultato definitivo delle elezioni regionali Alessandra Todde presidente | Paolo Truzzu sconfitto per pochissimi voti ma non è ufficiale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo 36 orespoglioschede, il sito della Regionenon diffonde il. È noto che ha vintodavanti a, per una manciata di. È noto ma non èperché mancanoi risultati di 191844 sezioni. Dopo unall’avvioed a quasi due giorni dalla chiusura dei seggi. L'articoloun...

Truzzu: 'E' una mia sconfitta non di Giorgia Meloni': Una sconfitta che brucia: circa duemila voti di differenza con la nuova presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ... domanda che è anche una metafora calcistica in onore al suo passato in ...ansa

Tazenda: "Elezione di Todde è una bella boccata di aria fresca": prima donna chiamata a governare la Sardegna, su Paolo Truzzu ex sindaco di Cagliari e candidato del centrodestra, nonché sull'imprenditore Renato Soru che già in passato aveva governato la regione.lagazzettadelmezzogiorno

Meloni, Salvini e Tajani giurano e spergiurano: non sbaglieremo come in Sardegna. Ma Bardi è già diventato il prossimo errore: Il day after delle regionali in Sardegna in maggioranza è un giorno di dolore ... Augusto Minzolini articola lo stesso concetto alla luce di un passato glorioso. “Ha dimostrato arroganza. Dopo il ...huffingtonpost