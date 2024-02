“Sardegna? Ora viene meno il veto sui 5 Stelle Meloni si può battere Intervista a Gianni Cuperlo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo la vittoria dell’alleanza sinistra-M5S in, con l’elezione del nuovo presidente Alessandra Todde, abbiamo chiesto un commento adel Partito Democratico, componente della direzione nazionale, deputato ed ex candidato alla... Segui su affaritaliani.it

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Le liste del centro destra in Sardegna sono cresciute rispetto alle politiche del 2022 , così come quelle del centrosinistra hanno ... (calcioweb.eu)

Bardi blindato in Basilicata, il campo largo non decolla: Vito Bardi rafforza la sua candidatura in Basilicata dopo la vittoria di Alessandra Todde e del centrosinistra in Sardegna, Se fino a poche ore fa il centrodestra, o almeno una sua parte, dopo aver ...ansa

La mappa del voto ci spiega che non esiste una sola Sardegna: La Sardegna è stata infine terreno di conquista dei leader nazionali ... Non certo una grillina delle prima ora, mai sopra le righe. Ma a chi ha parlato, dunque, Alessandra Todde Principalmente alle ...editorialedomani

Previsioni METEO: fase di maltempo per l’Italia: In queste ore stiamo assistendo a maltempo su gran parte dell’Italia e a breve avremo un ulteriore peggioramento a casa di un ciclone tirrenico situato tra Sardegna e Sicilia e che da questa ...meteogiuliacci