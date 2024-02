Sardegna | nuovo aggiornamento dati | Todde allunga al 45 | 4%

(Di martedì 27 febbraio 2024)deiin questo lungo spoglio elettorale incon il flop del caricamento dei numeri da parte dei Comuni nel sistema informatico regionale. Dopo alcune rettifiche fatte dai componenti di tre seggi, il dato parziale arriva a 1825 sezioni scrutinate su 1844 con la governatrice in pectore Alessandrachesul suo avversario diretto Paolo Truzzu. L'esponente M5s arriva al 45,4%, lo 0,1% in più rispetto all'ultimo dato diffuso dalla Regione. Truzzu ottiene il 45%, mentre Renato Soru l'8,6%. Infine Lucia Chessa resta ferma all'1%.

NOTA CONGIUNTA DI MELONI – TAJANI – SALVINI * ELEZIONI Sardegna: « UNA SCONFITTA SULLA QUALE RAGIONEREMO, PER VALUTARE GLI ERRORI: Nota congiunta di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. I dati disponibili sul voto in Sardegna consegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del centrosinistra Alessandra ...agenziagiornalisticaopinione

Flavio Briatore: «Con Alessandra Todde non vado più in Sardegna». La governatrice: «Problema suo, noi campiamo lo stesso»: Tra le varie domande, anche una sull'imprenditore Flavio Briatore che prima del risultato delle Regionali aveva detto: «Se vince Todde non vado più in Sardegna». Un post condiviso da Alessandra Todde ...leggo

Regionali Sardegna, Mulè: “Truzzu ha preso meno voti anche delle liste”: Inoltre, sulla riforma della giustizia e sulla cancellazione del super concorso di 700 nuovi magistrati presi dagli avvocati ... Infine, sullo stato dell’attuale coalizione ha detto “la Sardegna non ...strettoweb