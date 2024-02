Sardegna | Meloni | Tajani e Salvini riconoscono la sconfitta | «Impareremo dagli errori Ma il consenso del centrodestra è intatto»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il giorno dopo la vittoria di Alessandra Todde in, i leader deldi governola. Pur mettendola in prospettiva. «Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione, per porgerle i miei auguri di buon lavoro», scrive dopo l’ora di pranzo su X la presidente del Consiglio Giorgia, che tiene a «ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del, che con le sue liste si conferma la più votataelettori». Poi la considerazione sulla lezione del voto: «Le sconfitte sono sempre un dispiacere, ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi.anche da questo». Diparla senza mezzi termini ...

