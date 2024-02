Sardegna | Meloni | ' sconfitta dispiacere ma opportunità per migliorarsi'

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu , ... (corriere)

La vittoria di Alessandra Todde alle elezioni Regionali in Sardegna 2024 è stato il frutto di molti elementi diversi: una candidatura forte, l'appoggio di una ... (fanpage)

Regionali Sardegna, Conte: "Meloni deve mettere la faccia sulla sconfitta di Truzzu": Paolo Truzzu, con la sua dichiarazione che si prende tutta la responsabilita' della sconfitta, "e' stato molto generoso nei confronti della presidente Giorgia Meloni perche' e' lei che l'ha scelto. In ...notizie.tiscali

Sardegna: Meloni, 'ho chiamato Todde, centrodestra si conferma il più votato': Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri ... Così su X la premier Giorgia Meloni, commentando la sconfitta ...affaritaliani

NOTA CONGIUNTA DI Meloni – TAJANI – SALVINI * ELEZIONI Sardegna: « UNA SCONFITTA SULLA QUALE RAGIONEREMO, PER VALUTARE GLI ERRORI: Nota congiunta di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. I dati disponibili sul voto in Sardegna consegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del centrosinistra Alessandra ...agenziagiornalisticaopinione